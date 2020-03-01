沃特福德薩爾(左)攻門，被利物浦擋出。（美聯社）

本季預約英超首冠的「紅軍」利物浦慘遭滑鐵盧，他們1日凌晨對戰排名第19的沃特福德，居然被狂踢3比0完敗。利物浦因此中斷了歷時422日、英超跨季44場不敗、18連勝、連續36場進球的隊史紀錄。他們原本再1勝就可締造英格蘭頂級聯賽的新猷(現為曼城18連勝)。

雙方上半場掛零，沃特福德的薩爾(Ismaila Sarr)第54分鐘在亂軍中點進第一球，接著6分鐘後又單刀攻門成功，7分鐘內連進兩球。薩爾的攻勢非常猛烈，差點演出帽子戲法。第3球是隊長迪尼( Troy Deeney)於第72分鐘攻進去。

沃特福德全場僅有29%持球時間，利物浦把球控在腳下卻僅有7次射門與1次射正，只能說是狀況不佳。利物浦去年至今都是世上最強的足球隊，這場失敗也不影響他們摘下本季聯賽冠軍。

利物浦總教練柯洛普(Jurgen Klopp)說：「必須接受現實，我們還不夠好，這種事總是很痛苦。」後衛范戴克(Virgil van Dijk)說：「沃特福德表現很棒，我們卻無力還擊。至於連勝紀錄是媒體在炒的，我們每場單純只想贏球。」

歐洲五大聯賽的最長不敗紀錄是義甲的AC米蘭，他們於1991-93年間締造58場不敗、維持了672日。英超最久的是兵工廠2003-04年間的49場不敗，然而最厲害的應該還是利物浦，因為他們在不敗期間累積122積分，不像其他球隊是靠和局來撐。

(中時電子報)