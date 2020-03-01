男子廖本興以「程雷」為名模仿知名藝人陳雷走跳秀場15年，陳雷2018年以侵權為由提告求償，最後雙方和解，相約廖男不再得再公開模仿，不料廖男又改名「廖雷」，屢次以西裝配草帽、白色皮鞋的陳雷招牌服裝亮相，演唱陳雷主打歌，陳雷再次提告違約，新北地院審理後判廖男須賠償44萬元。

台語歌手陳雷以其獨特唱腔和聲線走紅，本名廖本興的藝人模仿陳雷長達15年，過去在外表演時自稱「程」雷，以全身亮黃西裝、白色草帽配白皮鞋現身，演唱陳雷知名歌曲《歡喜就好》、《風真透》、《隨緣》，聲線、姿態模仿得唯妙唯肖，陳雷得知後以侵權為由提告，最後雙方和解，陳雷要求他簽合約承諾，不再以「程雷」為名號模仿他。

陳雷指控，廖男簽約後未按規定走，去年8月至10間，陸續8次在中秋晚會、神明聖誕活動、園遊會等活動公開表演，穿著與他相似的亮黃色西裝搭配白草帽、白皮鞋登台，演唱《隨緣》、《戀戀戀》、《出運》等招牌歌曲，還穿著「陳雷」招牌造型出席政治人物選舉公開場合，不少民眾以為是陳雷支持的候選人，為陳雷貼下標籤化的負面形象。

廖男辯稱，他自幼為陳雷歌迷，聲音天生與陳雷相似，努力自學有成，15年前以模仿者身分公開演唱陳雷歌曲，不僅曾獲陳雷贈送簽名照，還曾在電視上同台演出，陳雷曾鼓勵他繼續在歌唱方面發展。

廖男說，2016年陳雷突然去函，要求他不得再以「程雷」為名表演，他改以「廖雷」當藝名，在公開演唱時都明確表示自己是「廖雷」，民眾不會搞混，且陳雷指控他穿亮黃色西裝、紅色秀服，不論領口、袖口還是顏色都與陳雷差很大，他演唱的餐廳、中秋晚會、社區活動等場合，都是陳雷不可能會登台演出的地方，觀眾應可以辨別。

法官勘驗廖男8次演出影片後認為，廖男演出穿著雖有細節差異，但和一般觀眾熟知的陳雷招牌穿著整體極為相似，以認定廖男已「穿著與陳雷相似服裝」而違背約定，但其中4次演出主持人表明他是「廖雷」、「阿雷」或是他自稱「我改叫西瓜王子廖雷」等，判廖男須賠償44萬元，可上訴。

(中時 )