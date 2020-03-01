台二線濱海公路1部砂石車，昨晚從瑞濱往宜蘭方向行駛，車斗的砂石疑沿路滲漏長達23公里，造成該路段多部機車接連打滑自摔，警方連忙通報清理路面，以免繼續發生事故，司機得知肇禍感到十分抱歉，遭警方當場開罰並依公共危險罪嫌送辦。
瑞芳警方昨晚8時多接獲台二線73至96公里瑞濱至澳底路段，陸續發生多部機車事故，到場發現多處路面有砂石掉落，統計光報案至少有7名機車騎士輪胎因碎石打滑自摔，隨即組成專案小組追查，經工務段派員清掃，已在今日凌晨2點全數清理完畢。
入夜後監視器影像模糊，比對困難，警方持續透過多部監視器，逐一清查比對，在2小時內過濾出這台造成多起事故的砂石車，並在深夜宜蘭蘇澳的家中找到肇事李姓司機（28歲），坦承疏未注意將砂石車斗後蓋上鎖，導致所載砂石沿途滲漏。
警方表示，除移送監理單位裁處3000元至9000元、記2點違規，致人受傷將可吊扣駕照1年，並面臨受害人求償，並依公共危險罪函送法辦；警方呼籲民眾裝載貨物，行前務必檢視是否綑綁牢固或覆蓋整齊，避免因路途中散落、滲漏，造成危險。
(中時 )
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