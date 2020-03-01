針對國內已有醫院傳出新冠肺炎院內感染，國民黨立院黨團書記長蔣萬安今天呼籲政府慎重檢討防疫政策，包括「健康者是否不必戴口罩」。他指出，院內感染對國內無疑是很大警訊，代表病毒量較高的傳播者已經出現，與台灣比鄰的南韓、武漢疫情爆發，也都是從院內感染開始，必須謹慎處理，疫情擴大可能才能降低。

國民黨立院黨團今舉行記者會，針對國內傳出院內感染個案，建議政府因應疫情快速變化，思考如何讓防疫措施更周延。黨團指出，台灣已有無法確認感染源的病例，本地感染個案也已超過境外感染個案，防疫指揮中心原先所指的社區傳染四要件，已經有兩項符合，因此除了呼籲勤洗手、戴口罩、避免群聚感染外，政府防疫措施也必須升級。

蔣萬安也呼籲，政府應理性思考，民眾未來是否仍不需戴口罩，口罩配戴政策還有沒有調整空間？此外，若無法增加口罩購買數量之際，口罩購買方式是否還有其他替代方案？當前醫療單位是否有足夠、自我防護夠不夠，大型活動如演唱會、進香團、健身房，人群聚集如何判斷安全與否，政府都應提前部署，周延因應防範未然。

國民黨團首席副書記長林奕華則表示，政府目前宣導民眾在通風處不用戴口罩，但若在教室要不要戴，家長都很關心。另外，針對慢性病患、65歲以上長者或抵抗力較差者，一周兩片口罩是否足夠保護健康，也期盼政府一併考量。

與會的防疫學會榮譽理事長王任賢則強調，國家出入境大門檢疫政策一定要一致，不能只獨厚中港澳，日本疫情到某種程度，就應提升旅遊警示，不能只靠民眾自主健康管理。醫師蔡明忠也建議應減少慢性病患者到醫院機率，例如用視訊等方式讓病患快速領藥，相關法律也應儘速修正。

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(中時電子報)