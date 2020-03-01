中央流行疫情指揮中心昨公布國內新增5例確診，其中3名為護理人員、一名為院內清潔人員，顯示台灣已出現院內感染情況，導致民眾人心惶惶。急診醫師魏智偉就分享，遇到有患者因為怕被護理人員感染，看病一直背對著他講話，讓他哭笑不得。

童綜合醫院急診醫學部主任魏智偉在臉書分享，前幾天看診時，病人一直用背面跟他說話，原因是「哀呦，因為怕被你傳染啦」；他無奈苦笑，「我是有多毒啦。」

魏智偉也提到，得知有3位護理師和一位清潔人員受感染後，心中萬分不捨，「醫護人員站在第一線面對疫情，不是我們特別勇敢，而是這是我們的職責。」他希望，大眾可以好好珍惜醫護人員，做好自主健康管理，儘量少進出醫院探病，防疫加油、護理師加油。

貼文一出，獲得超過千名網友按讚，大家紛紛留言「先保護自己才能保護別人，加油」、「感謝站在第一線的醫護人員」、「有您們真好」、「辛苦了」。

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(中時電子報)