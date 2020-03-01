民眾於228連續假期前往欣賞章潔展出作品（圖）。（鄧博仁攝）

馬立群展出作品。（鄧博仁翻攝於展覽現場）

民眾於228連續假期中前往欣賞郭政彰展出作品（圖）。（鄧博仁攝）

新光三越文教基金會與新光三越創辦的《2020 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展》，至今已邁入第14屆，即日起在新光三越台北信義新天地A9開展。

此攝影展，主要是新光三越董事長吳東興對攝影藝術的熱衷與支持，他此次展出《意境─吳東興攝影個展》，集結了去年拍攝的作品，包含大稻埕、九份、陽明山私人祕境、台南黃金海岸，及年初在士林官邸所拍攝的鬱金香等作品。展出中，他打破過去單張作品的展出形式，跨越較當代的呈現方式，將不同時空拍攝的作品並置，這樣的展出形式，同時也讓拍攝的時空變得更寬廣，時間上也跨出了拍照「只有當下」不可發展的可能性，讓觀者自由的想像。

此次展出內容涵蓋紀實、敘事、藝術人像、美食攝影、風景、劇照、自拍、生態等多方類型攝影創作。獲邀參展的一影像創辦人馬立群，過去服務於媒體，目前創立一個專為影像藝術創作者服務的媒體平台，這次展覽，他專門挑選過去在媒體服務時所拍攝的照片及影片。他想提出紀實攝影的多元性，「從新聞攝影到當代攝影，我嘗試以不同思維去演繹我的作品。從靜態到動態，我也以更多元的形式去創作、攝影的無限可能性，也讓我思考台灣的攝影型態」。劇照師郭政彰展出許多劇照，在展覽說明卡上，都附上導演名字及片名，「如果沒有他們，基本上這些作品是不成立的」，他客氣且謙虛地這樣回應。其中在展出他拍攝桂綸鎂的作品中，他更偏愛一張黑白，無預期的重複曝光的照片，這張照片雖然不是清晰可見桂綸鎂的美麗樣貌，但也多了些許桂綸鎂本身的多元面貌，存在於照片中。旅美攝影師章潔表示，「攝影不僅是對我物理存在的保存，還是對被攝體能量和我自身間動態聯繋的一種解釋。」長期遠離家郷的她，有著對於土地的依戀，生活的枝微末節都會勾起她無盡鄉愁。 展覽作品從《Chinese Herbal Bath 中藥浴》系列出發，延伸到《Smothered in Motherland 浮生》與《Do Not Disturb 請勿打擾》，如同最初章潔在紐約讀書時，經過中國城被兒時市場記憶裡的草藥、食材、調味品觸動，回家開始創作，把自己的身體泡進租屋處的浴缸之中。進而鋪展到旅行路上的各地文化，投身其中，感受那些相同與不同，與最後留下的動容。康台生，展出超越景物以外的想像，喜歡旅行他，在不同的地點感受到強烈的新鮮與好奇感，對於不同文化、社會以至流行訊息，用自已的理解與想像來編撰屬於他自己的故事。本次展出2019拍攝新作《影像・敘事》，是他首次將主題系列性的發表。透過敘事表現手法，藉由景象交錯、對照、隱喻方式，來傳遞單純、直接或複雜的感情和印象，不純然意圖的紀實，以影像誘發記憶與情感，訴說著屬於他的生命故事。

《2020 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展》在北中南巡迴，即日起至3月11日在台北信義新天地A9、3月14日至25日在台中中港店、3月28日至4月8日高雄左營店。

(中時 )