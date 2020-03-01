(15:51 更新)台灣又傳好消息，中央流行疫情指揮中心今天宣布，新冠肺炎確診個案中，有3人已經解除隔離，其中有2人已經出院，國內累積確診個案中已經有12人解除隔離。

中央流行疫情指揮中心表示，目前台灣確診個案共40例，其中1名死亡，解除隔離人數累積到12名，已經出院者共11名。

指揮官陳時中今天宣布又有3人解除，分別為分別為第7 、第16和第9案例。其中有兩例已經在昨天出院，分別為第7例，70多歲的女陸客，是一行三人同行的自由行遊客，另一名同行者（第六例）仍住院中。另一名則是第16例，北部40歲女性，陰至澳門旅遊返台出現症狀。

至於第九案也已經三次採驗陰性，是否出院仍待專家會議安排中。

指揮中心統計，國內新增87例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2192個案，含40名確診(今日新增案40)、2059名排除，餘隔離檢驗中(25名初驗陰性、其餘待檢驗)。

而確診個案中，情況較為危急的第24案，北部沒有旅遊史的60多歲女性，以及第27案80多歲老翁，目前兩人都還在加護病房使用呼吸器治療中，指揮中心專家小組召集人張上淳說目前這兩人情況穩定，近日情況還持續改善中。

(中時 )