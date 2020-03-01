中央流行疫情指揮中心今天表示，國內第一起院內感染，指標個案34例目前雖然危機還沒解除，但是第一層把關已經守下來，除了原本已經確診的3人，醫護人員採檢共79人，剩下76人都是陰性，觀察209人，陰性115人，待採驗還有94人。

台灣新冠肺炎升溫，北部醫院爆發國內第一起院內群聚感染，北部一名50多歲有糖尿病等慢性病史的女性（指標個案第34例），2月14日低血糖住院，引發1名清潔人員和3名護理人員確診，4人陸續於2月18至25日間出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，29日確診。

(中時 )