哈利梅根淡出英國王室後 加拿大拒再埋單維安費

薩塞克斯公爵夫婦哈利和梅根3月合體，執行完最後一輪王室任務後，4月起將正式淡出英國王室。而加拿大已表明，一旦他們不再執行王室公務，就不會提供警力維安。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，由於這樣一來,，英國納稅人就必須一肩扛起2,000萬英鎊（約7.7億台幣）的維安費，因此他們一肚子火，根本就不想付這筆錢。

(中時電子報)