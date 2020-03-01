沒人想付維安費 梅根哈利脫英遇難題 14:372020/03/01 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 梅根與哈利在倫敦出席活動的資料照。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 哈利梅根淡出英國王室後 加拿大拒再埋單維安費 薩塞克斯公爵夫婦哈利和梅根3月合體，執行完最後一輪王室任務後，4月起將正式淡出英國王室。而加拿大已表明，一旦他們不再執行王室公務，就不會提供警力維安。 據《每日郵報》（Daily Mail）報導，由於這樣一來,，英國納稅人就必須一肩扛起2,000萬英鎊（約7.7億台幣）的維安費，因此他們一肚子火，根本就不想付這筆錢。 (中時電子報) #梅根 #哈利 #英國王室 #維安 #加拿大 #脫英 #淡出 #執行 #王室 #費用 也許您會感興趣 推薦閱讀 假愛？梅根哈利婚姻夢一場 00:012020/02/13 國際 甩開皇家2字 哈利梅根徹底脫英 09:472020/02/22 國際 皇家2字點怒火 哈利梅根砲轟女王 00:012020/02/23 國際 堅持高調維安 梅根哈利惹人嫌 00:012020/02/27 國際 梅根不滿成羞辱目標 將絕地反擊 00:012020/02/28 國際 國際熱門新聞 1死代表百人確診 港專家：新冠肺炎已全球大流行 - 國際 等不及！川普：駐阿富汗美軍即刻撤軍 - 國際 土耳其不擋了 數千難民湧歐洲 - 國際大事 - 中國時報 不斷更新》亞美尼亞淪陷！義大利上千染疫 泰、澳首宗死亡案例 - 國際 美通報新冠死亡首例 華盛頓州進入緊急狀態 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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