高雄市長韓國瑜近期因罷免案，可說是疲於奔命，但側翼組織顯然覺得不夠，近日另有罷免團體「公民除銹工程」另起爐灶，要罷免台中市長盧秀燕，「罷燕」行動提出的三點罷免訴求，其動機實在讓人難以理解，網友們多數認為，「這真的太荒謬」。

原來從去年12月底開始，就有臉書社團效法「Wecare高雄」等團體，開始啟動罷免盧秀燕作業，隨著「罷燕行動連線」的網站正式上線，當時拋出的訴求是主攻台中空汙議題，認為盧曾高喊「市長換人、空氣換新」的口號，但上台後遇到空氣差就推中央卡台中，到空品好，就攬功說是自己政績，「罷燕」團體對盧市府的空汙政策只停中火，卻沒有相因應的具體做法，這種方式非常明顯是不負責任的。

而「公民除銹工程」這次拋出的罷免理由主要分成三點，分別為「售賣社宅用地」、「空氣沒換新」還有「逢龍必反！」。

對此新北市長侯友宜昨(29日)至捷運環狀線視察被問及此事，他表示，在新冠肺炎疫情高張的時候，全國民眾一定要團結，齊心齊力面對疫情，這是我們最關心、最重要的事情，「我一定會跟中央合作把防疫工作做好」。

相關資訊經轉傳至批踢踢論壇，引起網友熱議，「第一階段都過不了吧，根本毫無正當性」、「跟韓相比，其他人要有正當性太困難了」、「燕子還好啦，沒有到罷免的程度吧」、「龍粉老是幻想罷燕，草包黑龍就能回鍋，可憐哪」、「燕子又沒有烙跑，是在罷三小」、「不防疫還在搞政治」。

(中時電子報)