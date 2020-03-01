新冠肺炎流行期間，口罩被列為國防徵用戰備物資，近期卻傳出發放的口罩有變薄的趨勢，對此中央流行疫情指揮中心醫療整備官羅一鈞表示，這是因為目前外科口罩的產能仍不及一般醫用口罩，但兩者的飛沫防護效果是相同的，請外界安心。

羅一鈞指出，外科手術口罩需通過預防血液穿透性的檢測，因此做工複雜，但和一般醫用口罩的飛沫防護效果是相同的，且三月中當口罩產能達日產一千萬片時，外科手術口罩的產量也將達到日產三百萬片，屆時就能滿足醫療人員的需求。

(中時 )