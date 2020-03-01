吳姍儒（Sandy）近日上17直播節目《趣你的娛樂》擔任來賓，並帶來兒時照片分享其中的故事，第一張是她3、4個月時和爺爺出遊的合照，照片中的爺爺五官深邃、身形挺拔，令她相當引以為傲，「他有西伯利亞的混血，我的名字是我爺爺取的，查字典後才知道姍是漂亮美麗的意思、儒是作家。」沒想到現在作家的身分與當時爺爺的期待不謀而合。爾後她拚2.5年大學畢業，卻趕不及見爺爺最後一面，與爺爺的合照一直存放在手機裡，每每看到都會痛哭，「這是目前為止人生中最無法平復的遺憾。」

吳姍儒和爺爺合照。(趣你的娛樂提供）

第2張照片是吳宗憲年輕時在家中抱著她的慶生照，她覺得爸爸駐顏有術，現在反而看來更年輕一點，她談到與爸爸之間的互動，「他本來就是個滿大孩子的人，相處上我比較像他媽媽，常要提醒叮嚀他東西收好，或是他有東西弄不見或摔壞了，他其實可以解決的，就是得電話來跟我撒嬌一下。」

她談到過往最失敗的一次工作經驗是，剛出道時參加陶晶瑩的新歌發表會，沒想到訪問陶晶瑩前5秒整個脖子抽筋，全程歪著脖子訪問，到最後連拍合照也是歪著脖子，尷尬笑說：「那時候超丟臉的。」被問到爸爸的三大缺點，她打趣回：「太喜歡當好人，這是他超大的缺點！身高也不夠高，這直接影響到我呀！還有頭很大。」

吳姍儒兒時和爸爸在家中合照。（趣你的娛樂提供）

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