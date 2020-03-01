大陸演員倪大紅在陸劇《都挺好》詮釋令人好氣又好笑的任性老爸「蘇大強」，飽受好評。挾帶這檔作品的氣勢，他在去年「上海電視節」白玉蘭獎扳倒競爭對手陳坤、王凱等帥氣男星，贏得最佳男主角獎殊榮。倪大紅談及這次角色：「這個父親很有意思，很有特點，也是家庭當中，應該普遍有的這樣一個父親，作為演員，我很喜歡這個角色，也願意去挑戰這樣的角色。」

倪大紅飾演的蘇大強，從前期的懦弱窩囊到隨著強勢老伴過世後，變得任性愛耍脾氣，一下子裝憂鬱，一下又呼朋引伴到家裡給子女添亂，他細膩詮釋性格轉換的演技讓人驚嘆。倪大紅在下戲後，透露角色心境：「他（蘇大強）覺得我現在這地位有點提升了，說話有點算數了，這人就膨脹了。」而整部戲最吸引人的地方為何？倪大紅說：「可能大家會偶爾捕捉到，這跟我們家有點像、我跟我爸就這樣…」仿佛看到自家情景般的共鳴。

戲裡飾演二媳婦「朱麗」的李念第二次和倪大紅合作，2人上一回演戲的身分是夫妻，這次則是翁媳，李念透露因為倪大紅的聲音太有磁性，每次對戲時，光是聽他叫「朱麗」，就讓她害怕，還爆料戲裡一場因為想去美國投靠兒子，老父親無理取鬧倒趴在地上，喊出劇中金句「我想喝手磨咖啡」的橋段，其實是劇本上沒有，倪大紅神來一筆的即興演出，李念表示演員間都很保護這種臨場發揮，所以即使再好笑的情況也要忍住，不敢笑場，就怕一笑會破壞這珍貴的戲劇火花。《都挺好》3月3日起每週一至五晚間10點開播。

李念第二次和倪大紅合作。（圖／八大提供）

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(中時電子報)