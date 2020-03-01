劉真因心臟手術陷入昏迷，一度裝葉克膜搶救，後置入左心室輔助器等待換心，劉真老公辛龍2月27日首度對外透露徬徨心情，更盼望外界為愛妻集氣。辛龍經紀公司的老闆吳宗憲1日主持中天綜合台《小明星大跟班》，談到劉真病況，「還是一樣的狀態，她排隊（等換心）就有配對的機會，台灣一年大概有300多個大體捐贈，心臟移植100多個。」

辛龍全面暫停工作，吳宗憲坦言：「辛龍哥非常不好，重新體悟人生，但這就是四季的輪替，冬天下雨，春天開花，面臨的時候難免會有情緒波動。」他提及辛龍工作全面停止，還要帶與劉真的4歲女兒霓霓，真的是心力交瘁，「反正我們每天關心，現在就是等待，她進醫院每一秒都是關鍵時刻，我們不是神，唯一能做的就是禱告，如果說有什麼巨大變化，還是要看辛龍哥那邊。」他也強調，「很多小細節，不足以跟外人道，我都很清楚。」

吳宗憲與館長近日隔空交戰，館長爆料吳宗憲欠債，更指消息來源是余天，對此吳宗憲坦言已與余天聊過，也與李亞萍深聊許多，「余天大哥說他根本不是這個意思，我也完全理解。」他不忘暗酸館長，「那天看到一句很重要，舉著民主大旗，通常對民主沒有貢獻。」最後他強調一定告館長毀謗。

(中時 )