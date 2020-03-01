疑似境外網軍偽造的國安局公文，散布假訊息。（警方提供／胡欣男台北傳真）

228連假期間，警方發現有關新冠肺炎相關的假訊息案件，突然大爆發，每天有逾10件；與過去1個月，平均每天約4件相比，大幅增加。警方初步調查，都跟來自境外的大陸網軍有關，懷疑是有計畫的向台灣進逼，影響防疫。

刑事局2月29日當天共接獲18件不實疫情訊息案，當中包含多則虛假留言，如「臺中、屏東現在根本就是人間煉獄，不知道感染了多少」、「臺灣許多人染病新冠肺炎後倒臥路上，政府直接用車將人載至不明地點」、「肺炎死亡者多到要埋起來」、「臺灣媒體報導武漢已發生人吃人導致病毒傳染」等誇飾疫情訊息，意圖製造疫情嚴重態勢。

刑事局表示，經查多數貼文均由虛設帳號所為，有些甚至已關閉帳號躲避追查，且從渠等用字遣詞，如「尸」、「离」等簡體文字，研判貼文者應係大陸人士，在境外試圖影響我國防疫工作及民眾對政府的信心。

警方統計，今年1月23日至2月28日，警察機關偵辦新冠肺炎相關網路假訊息案共121件；其中已移送77件107人，其餘案件積極偵處中。

其中，昨天接獲的流行疫情假公文檢舉案，臉書使用者名稱「張家駟」、「Yu-chieh Tsai」等人，在臉書以國家安全局密報的假公文惡意散播「李前總統因新冠肺炎逝世」貼文等不實疫情訊息，而「Yu-chieh Tsai」甚至宣稱其兄係國安局秘書。

警方初步調查，「張家駟」目前已關閉帳號，臉書社團紀錄及社團成員中皆不見該則貼文及帳號，另以姓名「張家駟」查詢我國國民身分證相片系統，無吻合對象，「張家駟」頭像中男子身穿軍服，且於胸口出現大陸五星旗圖樣，又比對國安局密報的假公文用語，發現出現「我部」、「我科」等非本國公文用語，研判應係大陸人士於境外意圖影響我國防疫工作及製造恐慌。

另查臉書名稱「Yu-chieh Tsai」好友，發現多為大陸或香港地區之帳號，且名稱皆以英文為主，又貼文多以醜化蔡英文總統為主，且用字夾雜簡體字，明顯為大陸網民虛設假帳號撰寫不實文章，繞亂我國民心。

另件假公文檢舉案，臉書使用者名稱「東方吹雪」在臉書社團散播不實衛生福利部假公文，內容表示至2月16日止「臺南市各醫院第一批送驗樣本數6354例，呈陽性1843例」，除標示為「緊急件」以及「絕對機密」，並蓋有「部長陳時中」的簽名章，經查臺南市政府衛生局已證實該公文係偽造，呼籲民眾勿再轉傳，以免觸法。

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(中時 )