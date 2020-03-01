慈濟大學透網路視訊與大陸港澳學生也能同步線上教學。（許家寧翻攝）

開學前慈大完成與大陸港澳學生遠距教學測試。（許家寧翻攝）

受新冠肺炎疫情影響，國內多所大學將在明天開學，花蓮慈濟大學共有16名大陸港澳學生，因過年返鄉無法返台上課，校方開學前啟動安心就學方案，透過網路遠距教學，讓大陸港澳學生開學上課時「一個學生也不能少」，確保學習不中斷。

慈大教資中心劉哲文主任表示，大家都以為線上教學門檻很高，其實只要一台手機就可以，他還親自示範如何在PPT裡錄音，提供給授課老師參考，上課前護理系老師江錦玲也將影片、簡報掛上網讓同學可以事先預習，並用臉書與在香港學生連線。

開學前，慈大數位教學組與大陸港澳不同地區的同學約測試，了解同學所在地的網路品質沒問題，以及可使用軟體，像是台灣一般常用的臉書Facebook、通訊軟體Line在大陸地區無法使用，必須改利用we chat等，透過視訊同步討論上課內容。

未來內外科護理學」每周上課將利用手機以臉書私密社團直播，班上7位同學自願輪流協助錄影，港生曹曉穎說，感謝學校的安排，照顧到回不來的學生，現在一星期只能出門一、兩次，但因為有線上教學，就好像在台灣和同學上課一樣。

家住在福建的生科系學生鄭琪萱表示，這幾天已經可以外出活動了，但還是很渴望能回到規律的生活，大一有很多必修課，學校這邊一直與她聯繫，協助她選課並安排遠距教學，也希望這波疫情趕快結束，大家一起加油，恢復原來的生活。

(中時 )