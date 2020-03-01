新冠肺炎疫情延燒，知名正忠排骨飯因拒送問題惹爭議，店家出面道歉並捐贈百萬給中央防疫中心滅火，無獨有偶有民眾也在臉書貼文指出，有早餐店拒送早餐到台東基督教醫院，覺得醫護人員很可憐。

這位民眾在臉書貼文指出，正忠排骨飯拒送便當給醫護，早餐店拒送早餐給東基醫護（說沒有口罩），覺得醫護人員實在很可憐，東基加護病房時常只有1個護理師照顧2為重症病人，尿尿都有問題了，如何離開取餐，是要誰先死？

此貼文引發網友熱議，有網友說，國家應該安排醫護人員這段時間的安全飲食，平民沒防護裝備，一旦店員染上全完蛋。也有網友認為沒口罩也難為送餐人員了，送不送是店家自己的規定，本來店家就有權力不送。

基督教醫院表示，進醫院必須戴口罩，是保護自己也保護他人。醫院同仁訂外送餐點，曾遇送餐人員未戴口罩無法入內的情況，因此訂餐前，都會提醒店家戴口罩的措施，店家也都了解，謝謝店家外送的貼心服務。

(中時 )