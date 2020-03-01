岡山新魚市場1日啟用，圖為拍賣場區。（高雄市海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

舊的岡山魚市場走入歷史。（高雄市海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

岡山新魚市場1日啟用，高雄市政府海洋局表示，岡山魚市場遷建後，年交易量預估可達到1萬3000公噸，年交易值約14億元，提供1000個相關就業機會。由於新址毗鄰岡山肉品市場、家禽市場等，3批發市場將使產業形成群聚效應，並成為南台灣最重要之禽畜漁產批發中心。

在嘉新西路的岡山魚市場設立已逾50年，舊址因為建物老舊、拍賣面積不足、市場周邊交通紊亂，以及環境、噪音等問題，各界屢有遷址之倡議。

為提昇岡山地區生活品質，還給當地住戶一個優質居住環境，海洋局積極展開岡山魚市場遷建作業。考慮因應岡山魚市場未來業務發展需求與擴大交易規模，民進黨立委邱志偉等人自2017年起選定岡山區嘉新東路1巷的新場域進行興建，歷經約2年用地取得及工程建設，在去年12月完工，於1日歡喜入新厝正式啟用。

岡山新魚市場的總建設經費共計2.82億元，其中，由高雄市政府分擔土地徵收費、工程經費等計1.96億元，另爭取農委會漁業署補助工程及冷藏、製冰設備等經費計0.86億元。高雄市政府感謝邱志偉、市議員等人，對建設經費的支持與協助。

岡山魚市場是高屏地區唯一的消費地魚市場，供貨商來自全省各地，交易的漁獲包含養殖、近海沿岸現撈魚貨、進口魚貨，以及冷凍魚貨，銷售市場包括台南、高雄、屏東地區。

(旺報 )