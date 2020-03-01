第70屆柏林影展頒獎典禮在台灣時間今晨（1日）舉行，德國女星寶拉貝爾（Paula Beer）以新作《水樣的女人》，擊敗強勁對手金敏喜、艾兒芬妮（Elle Fanning）及德國女星妮娜霍斯（Nina Hoss），勇擒最佳女主角銀熊獎，讓她既驚訝又興奮。《水樣的女人》是德國名導克里斯欽佩佐（Christian Petzold）的最新作品，他12年前曾將女星妮娜霍斯推上柏林影后，如今寶拉貝爾再度榮登后座，「影后製造機」名號當之無愧。《水樣的女人》之前亦獲本屆國際影評人費比西獎。

25歲的寶拉貝爾以《水樣的女人》榮登柏林影后令人欽羨，但她上台從本屆評審、新科威尼斯影帝路卡馬林內利（Luca Marinelli）手中拿過銀熊獎座時，還獲得他的擁抱祝賀，更是羨煞台下眾人！該片是寶拉貝爾跟導演克里斯欽佩佐、影帝法蘭茲羅戈斯基（Franz Rogowski）的二度合作，描述一則愛與背叛的現代愛情神話。全片美如一首詩，寶拉貝爾與法蘭茲羅戈斯基除銀幕火花讓人激賞，深情更感動不少女性觀眾。尤其寶拉神秘動人的演出，使該片更具說服力，果然一舉擒下最佳女主角銀熊獎。

寶拉貝爾柏林封后《水樣的女人》爽擁威尼斯影帝。（海鵬影業提供）

《水樣的女人》是導演佩佐計畫的「元素精靈三部曲」的第一部。劇情從男人出軌展開，再以神話、歷史作為推展，將神話裡的愛與背叛，在現實中重演，再將愛情的救贖，拓展至更深的層面。佩佐將古老歐洲的精靈傳說，結合了當今這個飽嘗變遷的城市，並透過鏡頭塑造出這部充滿神秘與浪漫的愛情電影。克里斯欽佩佐完美編織了愛情、神話、城市的過去與現在，除對細節及節奏的掌控力更上層樓，多場神來之筆的情感戲，甚至被譽為超越奧斯卡電影《水底情深》，榮獲國際影評人費比西獎。

《水樣的女人》劇情設定在當下的柏林，女主角溫蒂妮（寶拉貝爾）是一名城市發展局的導覽員。她的現任男友忽然提出分手，此時一個中世紀的詛咒似乎正要應驗。在傳說裡，溫蒂妮是水之精靈，為愛而生、因愛而存，倘若她愛的男人背叛了她，傷心的她就會殺死男人並潛回水中。片中溫蒂妮想要躲開這個詛咒，於是遠離柏林，卻宿命般地結識了克里斯多福，一名在德國西部水庫工作的潛水員。兩人陷入熱戀，但克里斯多福卻察覺到，溫蒂妮似乎在逃離什麼。該片版權已由海鵬電影取得，預定年底在台上映。

《水樣的女人》是導演佩佐計畫的「元素精靈三部曲」的第一部。（海鵬影業提供）

(中時 )