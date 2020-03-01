案34婦人引爆的院內感染，導致3名護理師、1名清潔工確診，而清潔工出現症狀的日期為2/19，2/14~2/15在急診室接觸案34，而護理人員則是陸續於2/18至2/25間出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀。

其中一位護理師是2/16接觸案34，後來發病確診，所以研判2/16時，案34身上已經有病毒，只是在潛伏期尚未發病，但以上這個研判是根據案34從社區感然的前提來判斷，然後接觸案34的人員造成此起院內感染。但如果是反過來，是由清潔工傳給案34與護理師呢？這可能問題更大，這代表恐怕早有院內感染。

針對到底是誰傳染給誰？中央疫情指揮中心張上淳表示，目前仍然難以判定，但不影響後續的預防程序。指揮官陳時中也公布數據，目前針對案34接觸者的疫調，除了確診之外的76名醫護人員篩檢後皆為陰性，所以目前風險降低不少。

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(中時電子報)