以往連續假期是民眾出遊的最佳時機，但今年228連假受到新冠肺炎疫情影響，出遊人數大幅減少，位於高雄交通重要樞紐的火車站外，一輛輛計程車司機在外頭等待接客，卻鮮少民眾願意搭乘，小黃司機紛紛叫苦連天，希望疫情快點結束。

烈日高照，228連假來到最後一天，高雄火車站外幾十輛計程車在臨停區大排長龍，為了省油，小黃司機們不敢在車上開冷氣等候生意上門，只能下車在陰涼處大聲招攬民眾，但一個個走出車站的遊客卻毫不領情，讓司機們相當無奈。

計程車司機表示，受到新冠肺炎影響，載客率平均下降4成之多，雖然連假頭尾有些微回溫，但生意仍然相當冷清，民眾多半選擇自駕出遊，甚至就待在家不出門，減少與他人接觸的機會。這幾天一早7點就上班了，但僅接到幾組外籍勞工乘客，其餘時間都在等待。

即使計程車業大受影響，但司機們防疫措施絲毫不馬虎，除了基本的消毒和配戴口罩，行車期間也會儘量打開車窗保持通風，減少相互感染的可能性，位的是讓旅客可以安心搭乘，也希望這波疫情盡快結束，回到以往的載客人潮。

反觀站前的機車租借業者，生意卻沒收到影響，反而還些微成長。出租車業者表示，目前平日大約可以出租20台摩托車，連假最多可以到50多台，從疫情傳出之後，民眾害怕群聚感染，原先計畫搭捷運的旅客，紛紛改成租借機車，確保自身處於通風環境。228三天連假天氣好，也是機車租借生意好的關鍵，記者實地走訪，短短幾分鐘就有分店調度車輛和還車業務，顯現租車業在連假的好買氣。

(中時 )