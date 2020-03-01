據雲南發布消息，2020年3月1日，雲南省紅河州中級人民法院依法公開開庭審理被告人馬建國故意殺人一案並當庭宣判，以故意殺人罪判處馬建國死刑，剝奪政治權利終身。

經審理查明，被告人馬建國，男，1996年4月生，是紅河州紅河縣阿紮河鄉洛孟村委會洛瑪村村民。2020年2月5日，紅河縣石頭寨鄉根據上級的統一部署和安排，在該鄉麼索村委會通往阿紮河鄉洛孟村委會之間名為「咪卡」的地方設置新冠肺炎疫情防控卡點實施道路管控和限行。

2月6日18時20分許，馬建國駕駛車牌號為雲GPN612的小型麵包車載人行至該卡點時，同行村民馬克龍（另案處理）下車搬除路障，並不服從卡點工作人員的管理。在此過程中，被告人馬建國因對卡點工作人員張貴周持手機拍攝取證的行為不滿，遂用隨身攜帶的1把折疊刀朝張貴周胸腹部連續捅刺，又向前來勸阻的卡點工作隊員李國民腹部進行捅刺，造成張貴周、李國民二人死亡。張貴周系紅河縣財政局下派的扶貧幹部，李國民系紅河縣石頭寨鄉幹部。

法院經審理認為，被告人馬建國在雲南省重大突發公共衛生事件一級響應期間，無視國家法律，無視疫情防控秩序故意非法剝奪他人生命，造成兩人死亡的嚴重後果，其行為已構成故意殺人罪，應依法追究其刑事責任。

被告人馬建國曾因犯故意傷害罪被判處有期徒刑，在刑罰執行完畢後五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依法應當從重處罰。被告人馬建國雖在案發後自動投案並如實供述犯罪事實，具有自首情節，但其在疫情期間採用極其殘忍的手段殺害兩名疫情防控工作人員，主觀惡性極深、犯罪情節極其惡劣、犯罪後果極其嚴重，依法不予從輕處罰，遂作出上述判決。

(旺報 )