日職無觀眾熱身賽持續進行中，火腿隊與歐力士之戰，王柏融先發第七棒、守左外野，不過可惜2打數沒有安打，隨後退場休息，打擊率下滑至3成33。而火腿前半場落後，後半場換上小將後反而攻勢大開，終場以7比3逆轉歐力士，拿下勝利。

王柏融首打席面對荒西祐大，3壞球的球數領先情況下，對一顆偏高直球出棒，擊成三壘上方飛球遭接殺；4局下半則是敲成全壘打牆前接殺的高飛球，2打數沒有表現後便被換下場，由萬波中正替補守左外野。

5局結束火腿僅靠中田翔陽春炮、石井一成適時安打攻下2分，火腿以2比3落後，不過比賽後半場火腿由小將替補上陣，反而有不少收穫。

6局下半一、二壘有人時，横尾俊建敲出二壘安打攻下追平分，7局下半替補上場的松本剛敲安送回超前分，隨後海老原一佳、今井順之助雖然沒有安打，不過都有打點貢獻，助火腿以6比3逆轉。

8局下半被視為王柏融競爭隊友的19歲萬波中正，在經歷前9打數都沒有安打後，此戰終於安打開張，敲出今年熱身賽首安，隨後靠21歲郡拓也二壘安打回本壘得分。最後火腿便以7比3連續2戰逆轉奪勝。

而效力歐力士的台灣投手張奕則連2天對戰火腿都沒有出賽，下次兩隊交手則是8日。

(中時 )