有國人至菲律賓從事博奕工作，卻慘遭限制行動、毆打虐待。（警方提供／胡欣男台北傳真）

刑事局1日表示，線上博弈公司雖在菲律賓的特定專區合法，但該國有許多博弈公司並未取得政府許可；非法經營的博弈產業，增添許多無法預期風險。刑事局駐菲律賓聯絡組2018年在菲國接獲被害人或親友請求營救的國人共11人，2019年12人，今年迄今3人，共計26人。警方說，其中逾8成皆遭非法拘禁，有些甚或遭虐打或性騷擾，顯見風險很高。

警方表示，化名小陳的男子去年打電話至我駐菲律賓代表處急難救助專線求助，他因從事博弈業與公司發生糾紛，已遭軟禁、毆打且公司已多日未給付他薪水，處境堪慮。警方指出，這類案件在菲國層出不窮，國人向菲國賭場借款或任職博弈公司所引起之債務糾紛，常導致國人輕者遭限制自由，重者遭鐵鏈綑綁、虐待毆打，甚至將虐打過程錄影藉以恐嚇家屬要求匯款放人。

為此，我駐菲律賓代表處已透過網站宣導「有關國人到菲律賓博弈產業服務應注意事項」，提醒國人赴菲從事博弈應注意相關規定如下：一、菲國博弈公司是否合法，二、瞭解與注意與菲國博弈公司間聘僱關係契約內容及三、入境後菲國博弈公司是否協助辦理合法工作簽證等證件等事項，以免造成往後問題。

刑事局表示，近年網絡博弈已成犯罪及被害溫床，帶動大批的電信、金融詐騙及國內外高利貸集團，故在國際合作嚴打網路博弈的政策下，將可能造成博弈業因無法招募人才而將需求觸角伸入台灣，導致更多國人投身博弈業。刑事局呼籲，博弈業暗藏許多無法預期的危機，國人務必提高警覺並評估潛在風險，以免受害。

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(中時 )