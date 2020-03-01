侯友宜今召集副秘書長劉和然、勞工局、衛生局與30多位移工仲介討論防疫措施。（新北市府提供／許哲瑗新北傳真）

國內出現院內感染首例，外籍看護是重要工作者；新北市長侯友宜今召集相關單位召開應變會議並表示，建議中央在外籍移工剛入境、尚未取得居留證或健保卡前，由機場服務站比照國人先提供7天2片口罩量，另在醫院工作的外籍看護外出排隊買口罩不易，則建議由醫療院所提供購買管道，減少感染風險。

侯友宜今召集副秘書長劉和然、勞工局、衛生局與30多位移工仲介討論防疫措施，侯強調，昨發生院內感染案例，外籍看護也是醫院重要工作者，市府已取消越南及泰國歷年辦理的破萬人大型活動，呼籲仲介也取消辦理移工大型活動，保護移工就是保護自己。

會中仲介表示，外籍移工入境時若有發燒、咳嗽等不適症狀，在無法確認是否確診之前，若雇主和仲介無法提供適當場所居家檢疫，恐讓外籍移工成為防疫漏洞，另移工剛入境時尚未取得居留證及健保卡，無法購買口罩，相當不便。

對此侯友宜承諾，新北市由勞工局建立通報窗口，採使用者付費，提供移工短期安置場所，以免引發群聚感染，正在尋找合適的場所，他也會將中央反映，在移工一入境時，由勞動部的機場服務站協助，比照國人先提供一星期2片的口罩量。

侯友宜表示，在醫院擔任看護的外籍移工，無法長時間外出排隊購買口罩，建議中央可由醫療院所提供被照顧者、照顧者購買口罩管道，減少感染風險，也減少雇主購買口罩的壓力，此外建請中央比照計程車業者，以專案方式提供仲介公司從業人員購買口罩。

(中時 )