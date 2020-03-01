南韓女神金泰希結婚生子後，睽違5年回歸演出電視劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》，該劇邊拍攝邊播出，不過就在1日傳出劇組工作人員疑似感染新冠肺炎，因此當天的拍攝行程已取消。根據韓媒《OSEN》報導，該工作人員正在居家隔離、等待檢疫結果，本來預計結果於2日出爐，但劇組今天下午2點多表示，已經收到疑似染病工作人員的檢疫結果，呈現陰性反應，劇組預計重新投入拍攝，會做好防護措施。詢問台灣播出單位Netflix表示，目前存檔尚充足，仍可維持正常播出。

南韓疫情持續，受影響的還不止如此，「神話」成員Eric 主演的《怪咖！文主廚》，播映該劇的電視台「Channel A 」宣布該劇原訂本月6日首播，不過由於新冠病毒擴散影響，劇組盡量避免進行戶外攝影及室內攝影，不僅工作人員和演員的安全問題，戶外攝影或外部移動時會造成市民的不安， 因此決定延期至27日播出。台灣播出單位friDay影音也延至28日上架，於每週六、日上午10點更新。

(中時 )