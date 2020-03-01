新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，鑽石公主號郵輪已爆出705起確診病例，其中一名70多歲台籍女乘客，26日搭機返台後入住負壓隔離病房，經3次採檢，於3月1日確診，為第40例個案。而華視前主播蘇逸洪退休後熱愛郵輪旅行，無懼各方好友苦勸下，仍於228日悄悄啟程前往南美洲阿根廷，展開為期34天的豪華郵輪之旅。
根據《自由娛樂頻道》報導，蘇逸洪絲毫不擔心待在郵輪上可能增加染疫風險，斬釘截鐵地表示，「我搭乘一艘口碑極佳、全球數一數二的超豪華郵輪，船上旅客都經過層層篩選，我們航行南美阿根廷、智利、秘魯，再行經巴拿馬運河、哥倫比亞，行經國家都未傳出重大疫情」。
此外，蘇逸洪透露，整艘郵輪的乘客只有600多人，且船上沒有賭場，他堅信郵輪已經做好萬全的防疫準備。而蘇逸洪也大膽保證，他絕對會在4月初平安健康的返回台灣，且回國後預計要跟朋友吃飯，不過友人倒是先撂話：「等他回來，要再過14天後才可以約碰面！」
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(中時電子報)
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