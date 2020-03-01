新冠肺炎在伊朗疫情持續惡化，外交部今天宣布提升伊朗旅遊警示燈號為紅色，建議國人不宜前往商旅，目前滯留旅客宜儘速離境，並注意旅遊安全。

外交部發言人歐江安表示，根據世界衛生組織東地中海辦公室最新統計資料，截至本（109）年2月29日已知593人確診，43人死亡，並且輸出近百病例至其他17國，為中國之外最嚴重的國家之一。

為因應伊朗疫情發展，鄰近伊朗的土耳其，巴基斯坦等國家均已採取關閉陸路邊境措施，且土耳其、卡達、科威特、伊拉克以及阿聯酋等航空公司均已宣布停飛伊朗航線。

外交部因此提升伊朗旅遊警示燈號為紅色，建議國人不宜前往商旅，目前滯留旅客宜儘速離境，並提醒國人注意旅遊安全。

外交部也呼籲在伊朗境內的國人，請遵守當地防疫規定，注意自身健康維護。在伊朗期間，倘遇有緊急情形需要協助，請即聯繫我國駐杜拜辦事處丶外貿協會駐德黑蘭臺貿中心，或請國內親友撥打外交部24小時「旅外國人緊急服務專線」，以便即時提供協助。

(中時 )