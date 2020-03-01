新冠肺炎疫情持續，林口長庚爆發院內感染，但比起鄰近其他國家，確診病例相對較少，網路就傳出，台灣確診病例少是因檢驗能量低，沒驗出來不是沒有。對此，國民黨立委葉毓蘭表達看法，並提出幾項建議。

關於新冠肺炎檢驗量能，網傳台灣一直都不是數字低，而是檢驗能量低，「是沒能力驗出來，不是沒有」。對此，中央流行疫情指揮中心2月28日表示，自1月15日將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病以來，至今檢驗檢體數已超過1.6萬件，並非如網友所稱沒能力驗。

葉毓蘭接受《中時電子報》專訪時指出，目前衛福部每天篩檢量能是2450件，所以有優先採檢順序，第一要有呼吸道相關症狀；第二跟確診病例有接觸；第三是有高風險地區旅遊史。

台灣公布40例確診，目前看起來沒有症狀的患者，比有症狀的多，葉毓蘭認為，這並不屬於原本優先採檢順序條件，且鑽石公主號返台民眾新增一例確診，當初二採皆呈陰性，過去也有案例是篩檢好幾次都沒有確診，有的則是檢測出來就過世，這都是民眾較擔憂的，因此對於三個篩檢優先條件可能要放寬，衛福部的採檢量能也要再加把勁。

以韓國來說，一次能公布5、6百人確診，代表採檢量能增加。葉毓蘭提出幾項建議，第一，台灣的防疫中心，不是只有口罩量能要提升，篩檢量能也要提升，或許可以利用紓困條例的特別預算，像是提供相關人員加班費等。

第二，針對林口長庚醫院群聚感染，能否真的鎖定在「院內」，葉毓蘭指出，主要是因大林口地區生活圈基本上以長庚為中心，大眾運輸工具、轉運站都集中在長庚周邊，且對長庚的醫護工作人員來說，不同院區之間會有接駁車、專車來往，接送的不只員工，也有一般民眾，以34案延伸出來的五個確診案例來說，若未在接觸後馬上隔離，可能會再往外擴散。

尤其類似林口長庚這樣的社區不少，像石牌有榮總、保一總隊；萬芳醫院捷運站附近有大學、警察專科學校。對此，葉毓蘭提出第三點建議，在這些大型醫院周邊，許多民眾、看護工都會搭乘大眾運輸工具，所以公車、捷運是很好的衛教宣導管道。

第四，葉毓蘭說，看到國內確診死亡案例，絕大多數都是年紀大、有慢性疾病，對於慢性病處方箋，其實可以到診所，雲端上都會有病例，但一般民眾可能不知道，建議衛福部應加強宣導，讓慢性病患者、老弱民眾可以減少到醫院的機會。

(中時電子報)