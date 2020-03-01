新冠肺炎肆虐，前總統馬英九為滯留湖北台商及家屬請命包機，接連遭馬政府衛生署長葉金川、楊志良批評，楊志良更說馬是好人，但「不適合當總統」。對此，前國民黨立委陳學聖在臉書提及馬英九幫他輔選的故事，並表示過去兩年，藍營輔選人氣王，第一名當然是韓國瑜，而馬英九絕對穩坐第二名」。

陳學聖在臉書指出，他和馬英九相識在馬第一次選市長時，見識過馬剛出道時的超高人氣，之後市長連任、選總統，馬一直是國民黨，甚至是台灣的人氣王。他認為，雖然2014到2016年，馬英九聲望跌到谷底，「相信馬自己也有察覺，但馬並未氣餒，只想盡所有力量，幫藍營贏回來」。

陳學聖提及，他2018代表國民黨選桃園市長，雖然之前曾因立法院投票未遵循黨意，被馬英九黨紀處分停權一年，雖未有怨言，但確實與馬疏淡了。然而，當他選市長面臨困境時，馬英九卻二話不說的幫忙，前後來桃園13次，也因為馬的到來，聚集大量鎂光燈，幫他拉抬不少人氣。

他坦言，有不少媒體原本是想來看好戲，看沒有人氣的他，加上沒有人氣的馬英九，場面會是什麼樣子。沒想到，馬卻帶來超高人氣，大家爭相握手拍照，彷彿昔日榮光時代的馬英九又回來了。此後，馬的輔選行程大量增加爆表，「我可以大膽說，過去兩年，藍營輔選人氣王，第一名當然是韓國瑜，而馬英九絕對穩坐第二名」。

(中時電子報)