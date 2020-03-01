北台中聯合贈苗活動1日登場，市議員吳敏濟表示，10年來總計發放6萬多株，甲安埔植樹已蔚為風氣。（陳淑娥攝）

北台中聯合贈苗活動1日登場，市議員吳敏濟表示，10年來總計發放6萬多株，甲安埔植樹已蔚為風氣。（陳淑娥攝）

北台中聯合贈苗活動1日在台中大甲及外埔兩地舉行，民眾攜家帶眷起早排隊，兩個多小時近千株樹苗被索取一空；市議員吳敏濟表示，10年來總計發放6萬多株，植樹已蔚為風氣，都市林正在甲安埔實現中。

北台中聯合贈苗活動今年邁向第10年，樹種及數量均創新高，成為台中最大規模贈苗活動，1日在大甲體育場及安定國小兩地發放，數量分別為8600株、800株。

民眾攜家帶眷、三代同堂，甚至還有帶著毛小孩出動，清晨6點多在大甲體育場排隊，約有1500人共襄盛舉。知名農民藝術家陳家盛6、7年前開始參與贈苗活動，將領回的櫻花種在西濱快速道路附近田埂邊，如今櫻花盛開，在田間耕作別有詩意。

吳敏濟表示，空氣要好就種樹，環境要美就種花，感謝大家10年來身體力行。今年大甲體育場贈送8600株，有櫻花、桂花、杜鵑、樹蘭、白千層、羅漢松、七里香、台灣肖楠、含笑等9種，2個半小時即索取一空。

安定國小場地也備有800株樹苗供領取，土城社區發展協會理事長張明忠表示，日本及歐洲國家都很漂亮，土城社區居民多數務農，田間或曬穀場面積大，種樹環境比市區更有利，只要植樹風氣培養起來，就會形成社區特色。

農業局林務自然保育科長林弘敏表示，感謝吳敏濟議員10年來持續不斷推廣，淨化海線空氣與美化環境功不可沒；林務局東勢林管處林政課長吳貞純指出，林務局致力推動都市林，植樹月活動就從北台中起跑，甲安埔未來一定會擁有最漂亮的都市林。

吳貞純現場指導樹苗的栽培要領，樹苗根部的塑膠套取下後，土球要完整保留，放入比土球稍大的樹坑中，土壤保持濕潤並且定期施肥，過與不及都不好。海線地區風勢比較大，她提醒肖楠、白千層及櫻花等喬木要放支架，想要種好樹並不困難。

(中時 )