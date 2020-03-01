國民隊王牌「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)對於一個百年規則有點意見，他說如果有機會，他將提議廢除「不死三振」的規定(the dropped third strike)。若是捕手沒接住第3顆好球，打者可以趁機衝上一壘，捕手必須直接觸殺或是傳一壘封殺打者，俗稱「不死三振」。

薛爾瑟是吃過虧的，2017年國聯系列賽G5生死戰，他在面臨失分危機時三振了小熊拜耶茲(Javier Báez)，但是捕手威特斯(Matt Wieters)沒接好，形成不死三振。威特斯撿球傳一壘卻又暴傳，奉送小熊晉級國聯冠軍賽。薛爾瑟說：「我真恨這條規則。」

那場比賽薛爾瑟失掉4分，2分非自責分來自「不死三振」。依照規定，如果是投手暴投造成不死三振，當然算是自責分。薛爾瑟的情況是捕手漏接，紀錄上算是捕逸而不是自責分。幸好國民隊去年打敗太空人奪下隊史首冠，不然那球就會令薛爾瑟抱憾終生。

(中時電子報)