苗栗縣政府首次推動節電參與式預算，並舉辦工作坊邀集民眾集思廣益，共提出11項提案，3月起公開展覽於國發會「公共政策網路參與平台」，4月起開放網路票選。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府首次推動節電參與式預算，並舉辦工作坊邀集民眾集思廣益，共提出11項提案，3月起公開展覽於國發會「公共政策網路參與平台」，4月起開放網路票選。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府首次推動「節電參與式預算」，系列活動自去年起辦理3場說明會、2場志工培訓講座，今年2月23日舉辦工作坊，由參與民眾分組提出共11項提案，在3月1日到31日公開展覽於國發會「公共政策網路參與平台」，4月起開放網路投票，預計票選4案作為縣府後續執行方案。

「咱的預算，咱來決定！」縣府鼓勵民眾參與公共事務，首次推動節電參與式預算，邀請年滿16歲以上，在苗栗縣設籍、居住、就業或就學的民眾提出節電創意提案，總預算執行經費為200萬元，順利提出的11項提案之預算，皆達到最高額度上限50萬元，將透過網路票選，選出4案作為未來落實的方向。

工商發展處指出，11項提案由民眾針對苗栗縣用電量較高的地區及行業，提出的節電做法，內容包含宣導及教育訓練、節電設備補助、節電競賽、專業用電評估等面向，3月起公開展覽於國發會「公共政策網路參與平台」，並於4月1日起至4月30日止開放網路投票。

工商發展處說明，投票者需年滿16歲，且在苗栗縣設籍、居住、就業或就學，網路搜尋「公共政策網路參與平台」點選「參與式預算」／「苗栗縣」「提案投票」／「2020」／「苗栗節電參與式預算系列活動－提案公告」，即可參閱各提案內容，參與投票即可參加抽獎，總獎金3萬元，最大獎為空氣清淨機。

(中時 )