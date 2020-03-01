口罩被人任意丟棄在苗栗市街頭，恐成為防疫的隱憂。（巫靜婷攝）

用過的口罩與紙袋、保麗龍杯，被人任意丟棄在苗栗市街頭。（巫靜婷攝）

防疫大作戰，全民瘋戴口罩，不料近日在苗栗市卻見廢棄口罩散落街頭，不僅沒有公德心，亂扔使用過的口罩還可能成為病菌的溫床，造成防疫漏洞，苗栗縣政府環保局指出，亂丟口罩視同亂丟垃圾，違反《廢棄物清理法》第27條規定，最高可處6000元罰鍰。

新冠肺炎疫情延續，藥局外想買口罩的人大排長龍，不過卻有人不知是無意間掉落口罩，還是貪圖方便，隨手就將口罩扔在街頭。有民眾在連假期間到苗栗市某學校周遭散步，看見水溝旁、樹叢邊不僅有紙袋垃圾、保麗龍杯，還有用過的口罩，痛批「到底是誰亂扔！」，行為實在不可取。

由於發現廢棄口罩的地點，除了在學校旁，也鄰近夜市，民眾不禁懷疑是不是來逛夜市的人丟的，夜市管理人員則反駁，夜市裡都有設置垃圾桶，且安排清潔人員沿著夜市周邊打掃，亂丟垃圾屬於個人行為，夜市已盡到管理責任。

苗栗市公所清潔隊指出，雖然為了防疫，戴口罩的人變多，但最近掃街及收垃圾時，大家都會把用過的口罩妥善裝在垃圾袋裡，沒有明顯感受到隨處丟口罩的亂象，可能是連假期間出遊民眾多，才有這種現象發生。

環保局廢棄物管理科指出，苗栗縣廢棄口罩亂扔的情形，目前尚無接到檢舉、陳情，反而是亂丟菸蒂、亂吐檳榔渣比較常見，占去年告發件數的9成，還是呼籲民眾應將用過的口罩丟置到垃圾桶或垃圾袋裡，統一回收清理，亂丟垃圾依法最高可處6000元罰鍰。

(中時 )