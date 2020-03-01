「Wstyle」唯品風尚公司創辦人周品均，前年6月間，公司發現李姓品牌經理浮報與韓國代買人員的貨款，詐取至少28萬，因而控告員工侵佔、詐欺、背信和妨害電腦使用罪，士林地檢署檢察官傳喚周品均作證，以Wstyle指控員工侵佔金額前後金額差距60萬，且無其他積極證據證明，以犯罪嫌疑不足，對李女作出不起訴處分。

周品均2016年1月28日自創Wstyle，公司現由周母為代表人，主打「韓國一條龍式」，網購韓貨女裝，自行設計、生產、拍攝。而李女則是她創業得力助手，擔任品牌經理、採購特助職務，負責與韓國當地廠商聯繫，確認商品個別定價及存貨，並且製作報表向周品均報告，最後再由公司給付韓幣貨款。

唯品風尚指控李女，利用採購的機會，浮報實際應付貨款，再將差額侵佔入己，自2017年12月開始連續5次，2個月的貨款共計247萬多元，至少有28萬多元遭她侵吞。

唯品風尚前年3月19日發現李女浮報貨款後，要求她交出手機、隨身碟，了解銷貨單、進貨單等資料，進而發現隨身碟資料、公司報表遭到刪除，接著便以資料救援檔案軟體還原，但文件均遭焚燬，無法核對採購物品。

但李女全盤否認，並稱單價、物品都是由公司決定，不能單憑與韓國廠商的對話內容推測她侵佔或詐領款項，至於刪除電腦檔案部分，李稱本來就會刪除不需要的檔案，而且公司電腦並無密碼，任何人都可以使用。

周品均以證人身份應訊，她稱「訂單的數量是由我決定，但金額是她加總的」、「都以李所做的檔案為主，韓國那邊再依表格去下單，李算出多少錢，公司就提供多少金額去韓國購買物品」。

不起訴指出，唯品風尚前年8月13日指控李女至少侵佔、詐欺89萬餘元，又在於12月4日改稱28萬多元，前後差距有60萬的差距，只有提供韓國廠商姓張，亦無法傳喚。檢察官以周品均自「東京著衣」開始經營網拍服飾，應清楚知道物流、金流的模式，至今卻無法提供相關積極證據，無法單憑李女與韓國的「對話內容」，認定李女有有侵佔、詐欺犯意，予以不起訴。

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(中時 )