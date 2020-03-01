發生在6年前的信義區夜店殺警案，涉嫌殺警主嫌之一的周譽騰，二審被依聚眾鬥毆致死罪重判12年，去年最高法院駁回上訴判刑定讞，但周嫌卻未報到執行潛逃，警方今天將周逮捕到案，晚間將移送台北地檢署發監。

台北地檢署是在2019年6月5日，傳喚周譽騰到案執行，但周嫌當天並未未現身，反而棄保潛逃，檢警出動大批人力緝捕後發布通緝。周譽騰今天遭逮後，立刻送往北檢發監執行。

周譽騰遭到判刑後，並沒有因此收斂，2017年底，還為了幫一名鄭姓女子出氣與簡姓男子在中山區路上毆打鄭姓女子前男友，並持刀劃傷對方，台北地檢署依傷害罪，將周譽騰和簡男起訴。

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據了解，鄭女與周譽騰和簡姓男子三人為朋友，因鄭女與前男友有金錢糾紛，不滿前男友向其追討代付的款項，鄭女向周譽騰和簡姓男子抱怨後，周簡兩人為了替鄭女出氣，持刀前往鄭女前男友出沒地堵人。周譽騰持刀劃傷對方，簡男徒手毆打，但所幸對方負傷逃走。

周譽騰事後遭逮坦承持刀傷人，檢方依傷害罪起訴周譽騰和簡姓男子，但後來殺警案二審宣判，周嫌遭判處12年徒刑，事後又上訴最高法院，去年駁回上訴維持原判，但要發監執行時，周立刻潛逃直到今天才落網。

(中時電子報)