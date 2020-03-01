護聖宮主委林肇睢（第二排右四）、彰化縣長王惠美（左六）、立委謝衣鳳(左五)、溪湖鎮長黃瑞珠（左四）到場關心物資發放情形，多名村長踴躍到場協助弱勢村民領取物資。（謝瓊雲攝）

台灣護聖宮玻璃媽祖賜福，行動物資配送貨櫃車上午首航，從鹿港玻璃廟出發至芳苑漢寶村分送民間各界的愛心物資。（謝瓊雲攝）

台灣護聖宮玻璃媽祖賜福，行動物資配送貨櫃車上午首航，從鹿港玻璃廟出發至芳苑漢寶村分送民間各界的愛心物資。（謝瓊雲攝）

台灣護聖宮玻璃媽祖賜福，行動物資配送貨櫃車上午首航，從鹿港玻璃廟出發至芳苑漢寶村文樞院分送民間各界的愛心物資。（謝瓊雲攝）

台灣護聖宮教育基金會結合地方善心人士成立護聖方舟聯合行善資訊中心，今天啟動行動配送物資首航，將彩繪貨櫃車自玻璃媽祖廟開到芳苑鄉漢寶村文樞院，開櫃分送物資幫助邊緣戶及弱勢家庭。

配送物資包括福祿麵、米、沖泡奶粉、沖泡穀粉、花生麵筋、肉鬆、關東麵、甜八寶、牙膏、衛生紙、嬰兒紙尿布、成人紙尿片、肉罐頭、食用油、保久乳、燕麥片、泡麵(碗裝及袋裝) 和睡袋等18項；活動會場特別安排義剪、義診、義演服務，集結眾人之力，一起關懷弱勢偏鄉朋友。

基金會董事長、護聖宮主委林肇睢表示，鹿港玻璃廟長期致力於移風易俗、普濟群生的工作，節省下金紙、鞭炮費用，轉換為愛心做公益；透過資訊中心平台，整合善心人士捐贈的物資，運用民間捐助貨櫃，以行動配送方式，送到有需要的偏鄉角落，讓弱勢族群、邊緣戶也能感受到社會的溫暖。盼行動配送方式能廣受各界肯定響應，未來能延伸到彰化每個鄉鎮，進而擴及全台各縣市。

到場關心的彰化縣長王惠美表示，政府部門低收發放有一定標準，因此仍有許多有急需的朋友無法得到立即的補助，需仰賴民間團體的幫忙伸出援手，這次物資配送讓偏鄉弱勢民眾感受到媽祖慈悲為懷的精神，及社會各界的愛心，同時也能協助地方村里長照顧更多鄉親，縣府也將積極整合各界資源，一起努力，讓弱勢民眾能夠即時獲得幫助。

(中時 )