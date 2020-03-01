受到新冠肺炎疫情影響，日前教育部宣布高中以下學校延後2周開學，國小以下學童家長可請不強制給薪的「防疫照顧假」，如家扶基金會針對扶助的弱勢家庭若有遭居家檢疫或居家隔離或無薪假等原因提供急難救助，希望協助他們度過難關。

另台灣世界展望會表示，接受服務家庭多數從事臨時工或服務業，因不景氣使得老闆縮短上班天數，例如原本每天在餐廳工作，調整成排班上班一兩天，或因工廠所需原物料短缺，目前無法動工，間接地影響受助家庭經濟收入停滯。展望會提供助學金與生活經濟支持，減少家長壓力，幫助家庭能夠盡快恢復正常生活。展望會全面掌握所有關懷的孩子與家庭情況，隨時提供所需援助。

家扶基金會說，因應寒假延長的「防疫照顧假」，掌握服務家庭兒少的照顧因應、照顧地點、協助照顧人員是否合適，以確保兒少身心健康與安全，截至開學為止共有58名扶助童申請生活照顧費補助；而服務家庭因防疫有居家隔離或居家檢疫者共有104人；其中請假在家收入減少、無薪假致經濟受到影響，經評估後提供急難救助有88人。

部分弱勢家庭憂心開學後學童防疫需求，但也反映因平日工作忙碌、無暇去排隊購買口罩，家扶基金會表示，上周接受美德醫療致贈10萬片口罩，家扶轉贈給全台各縣市及離島的需求的扶助兒少，特別以機構安置兒少、貧困的早療及兒保對象、貧困家庭中較多子女或隔代教養家庭之兒少為優先轉贈對象。

兒盟則針對偏鄉童規劃「快樂開學包」，包括兒童口罩、抗菌洗手皂、益生菌軟糖，籃球、足球、躲避球及跳繩等運動器材，守護孩子的身心快樂。

(中時 )