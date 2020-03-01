新冠肺炎持續延燒，疫情擴散嚴重，即便是第一時間就開始高度警戒防疫的台灣，確診人數也持續增加中，沒想到在這危機時刻，自廈門返回台灣的林姓男子，竟刻意躲避居家檢疫，在雙北鬧區趴趴走，任性行徑讓音樂人兼兩性專家許常德火大，痛批他根本是「新竹之恥」。

許常德臉書p文。(翻攝自許常德的地下手記臉書)

自大陸回台的新竹縣男子「林東京」，本應依法居家隔離，然他卻三度變更檢疫處所，甚至搞失聯，讓檢疫人員不是找不到地址就是查無此人，新竹縣衛生局無奈之下通報內政部，於前天(2/28)公布其姓名，盼他能主動跟防疫機關連繫，警方之後獲報出動尋人，林東京才現身。

據悉，林東京逃避隔離檢疫，足跡遍及台北101、信義區、萬華區等鬧區，甚至去新北市白沙灣看海，最終還是親友勸告下才到派出所報到，罔顧疫情的荒謬行為，將被依法重罰，許常德因此在臉書撰文，曝他要不是林爸爸跟親友苦苦相勸，林東京還「俗辣到不出面」，痛罵他是「新竹之恥」、「廢媽寶」，認為如果罰款太少會引發公憤，直呼像林男這樣的人，恐讓新竹人因為他被歧視，簡直糟糕至極。

(中時電子報)