2020年2月27日，美國陸軍在眾議院雷本辦公大廈(Rayburn House Office Building )公布了「遠程高超音速武器」( Long Range Hypersonic Weapon, LRHW )的模型，外界終於得知這種新式彈道飛彈的原理，以及高超音速返回彈頭的外型。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，美國陸軍的LRHW，外型與車載式彈道飛彈頗類似，但是彈頭的部分與其他彈道飛彈不同，以往的彈頭，在返回大氣層時就只能慣性導引，肧而高超音速彈頭能夠以快於5倍的音速飛行，並且可以調整飛行姿態與高度。

Land-Based Hypersonic Missile (also known as the Long Range Hypersonic Weapon (LRHW)) pic.twitter.com/w4kluJbGQE — 笑脸男人 (@lfx160219) February 28, 2020

美國陸軍的目標是，到2023財政年度獲得第一個武器原型，該武器每小時可飛行3800英里(6115公里)以上。

美國陸軍解釋，高超音速飛彈可以到達地球大氣層的頂部，並且一直藏與對手的飛彈防禦系統的範圍之外，直到它們準備好打擊時為止。屆時對手想要作出反應，已經為時已晚。這是未來關鍵的戰略武器。

LRHW是在2019年3月定案，美國陸軍部長指示，要在2023財政年度之前，加快交付具地面發射高超音速武器的原型。為達成此一戰略，美陸軍快速能力和關鍵技術辦公室（RCCTO），選擇了兩個主要承包商來製作，一個是戴尼提斯(Dynetics)，另一個是洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)。

LRHW的返回想像圖。(圖/美國陸軍)

美國陸軍與戴尼提斯簽定了金額達到3.516億美元的協議，用於生產第一套高速滑翔體原型(Common-Hypersonic Glide Body,C-HGB）。 另外美國陸軍又以3.470億美元的價格，與洛克希德·馬丁公司簽署了第二份協議，作為LRHW原型系統的集成商。

這兩個合約的授予，標誌著陸軍高超音速能力的發展，從政府實驗室過渡到商業生產的重要一步。

戴尼提斯是與桑迪亞國家實驗室(Sandia National Laboratories)合作研發高超音速滑翔體，與洛馬為空軍研發的HGV(現定名為AGM-183)不同，LRHW呈現的是圓錐狀帶4片翼的設計。

(中時電子報)