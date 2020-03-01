目前正值防疫期間，有便當業者拒送餐到醫院，但台中市豐原醫院卻收到暖心餐點，有業者免費送來海鮮粥及漢堡，讓醫護人員倍感溫馨；豐原醫院表示，很感謝外界給予正面鼓勵，再關鍵時刻替前線防疫人員打氣。
針對有餐飲業者拒送便當到醫院，豐原醫院表示，醫院附近餐飲業者連一份早餐也會送，真的很親切，更有知名江湖客棧海鮮粥業者，曾主動免費送來24碗海鮮粥，慰勞辛苦急診醫護人員；還有業者提來50個漢堡，免費供醫護人員享用。
梧棲童綜合醫院指出，沒有接獲餐飲業者拒絕送餐到院情形，倒是有患者擔心醫護人員安危，貼心主動贈送口罩，讓他們很感動；沙鹿光田綜合醫院、台中慈濟醫院也表示未出現拒送狀況。
豐原醫院指出，防疫期間，很感謝外界給予院方正面鼓勵，有業者送粥及漢堡，慰勞前線醫護人員，真的很謝謝大家。此外，院方將暖心照片放在醫院fb，與大眾一起分享。
(中時 )
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