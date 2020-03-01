環保局今年加碼汰換電動機車補助，每輛最高可補助2萬7000元。（資料照）

基隆市機車逾越18.2萬輛，其中出廠13年以上的老舊機車就多達5萬輛，比例驚人，今年度電動機車購車補助正式起跑，市府還加碼補助汰換1到4期舊機車，年底前基隆人換購電動機車最高可省2萬7000元，補助金額為歷年最高。

環保局長賴煥紘表示，基隆路窄人稠，街道往來密集，老舊燃油機車在行駛過程中會排放大量有害氣體，不僅耗油還會造成空氣污染，更危害到市民的健康，近年大幅改善過去市容髒髒的印象，仍有必要加速進行老舊機車汰換。

受限於基隆地形多爬坡道路，對於馬力及續航力不足的疑慮，以往都是民眾考量還換購電動機車的重點，但近幾年新款電動機車已克服這些問題，現階段基市電動機車推廣充電及換電並行方式，並搭配各項補助方案，提升民眾購買意願。

環保署過去幾年扶助國內電動機車產業，包括汰舊換新、新購買電動機車都有補助，但今年起環保署「新購每輛3000元」補助取消，只剩電動車汰舊換新有補助；即日起至12月15日止，市民新購電動機車，最高可向環保局申請4000元加碼補助金。

另外淘汰2007年6月30日以前出廠的機車，並換購電動機車，最高可向環保局申請1萬2000元加碼補助金，若再加計環保署汰舊換新重型電動機車可補助5000元，以及經濟部的電動機車購車補助每輛補助7000元至1萬元，合計每輛最高可補助2萬7千元。

(中時 )