228連假期間，台南市觀光不受疫情的影響，大批民眾仍戴口罩前往戶外踏青。台南市警方也分別不僅針對交流道周邊要道、台86快速道路、台17線等易擁擠路段加強疏導，也加派警力前往藍晒圖文創園區、水交社文化園區等遊客聚集的熱門景點進行安全維護工作，讓出遊的民眾擁有「交通便利、平安回家」的假期。

昨天、前天市警六分局動員84名警力、3名民力，從20時至翌日4時，加強水萍塭公園、黃金海岸、體育公園及安平工業區安全維護、肅竊、防制危駕及取締酒駕工作。此外，228連假每天8時至20時，共動員80名警力、12名義交，站在「中華西路與健康路口」等7個重要路口明顯處，加強疏導，並適時運用LINE通訊群組，機動指揮疏導，確保民眾行車順暢。

因應228假期過後永康警分局轄內有3所大學即將開學，預估觀光、返鄉及返校車潮可能大量湧入永康區各重要交流道及要道，永康警分局也預先規畫相關疏導措施，自2月27日下午4時起，即派員在永康、大灣交流道周邊重要道路機動進行交通疏導，每日從早顧到晚。當車流湧現時，在場勤務員警立即通報於Line通訊群組，並上崗指揮疏導，也與高公局確認國道車流情形，適時放寬匝道儀控管制，減緩匝道口排隊壅塞情形，並即時透過廣播電台提醒用路人即早使用替代道路，讓連假交通十分順暢。

(中時 )