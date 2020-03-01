中國人民銀行（簡稱人行）官方微信1日發文稱，根據人行「2019」第30號公告，存量浮動利率貸款定價基準轉換自2020年3月1日如期啟動。

陸媒中新經緯報導，人行指出，目前，主要銀行已完成相關準備工作，並透過其官方網站、微信公眾號等管道發布公告，貸款客戶可根據承貸銀行公告，與銀行協商辦理存量浮動利率貸款定價基準轉換。

2019年12月28日，人行發布「2019」第30號公告稱，自2020年3月1日起，金融機構應與存量浮動利率貸款客戶就定價基準轉換條款進行協商，將原合約約定的利率定價方式轉換為以貸款市場報價利率（LPR）為定價基準加點形成（加點可為負值），加點數值在合約剩餘期限內固定不變；也可轉換為固定利率。

公告指出，定價基準只能轉換一次，轉換之後不能再次轉換。已處於最後一個重定價周期的存量浮動利率貸款可不轉換。存量浮動利率貸款定價基準轉換原則上應於2020年8月31日前完成。

人行有關負責人受訪時指出，除商業性個人住房貸款的其他存量浮動利率貸款，包括但不限於企業貸款、個人消費貸款等，可由借貸雙方按市場化原則協商確定具體轉換條款，包括參考LPR的期限品種、加點數值、重定價周期、重定價日等，或轉為固定利率。

(工商 )