中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，日本疫情算是比較平穩，雙方往來比較密切，將加強邊境，日本返國者，請醫師特別加強，若有症狀就要去醫院採檢。團客部分，要加重領隊責任，把該團自主健康管理做確實，每天量體溫、戴口罩、手部清潔、環境衛生等。

鑽石公主號一名70歲女性在日本確診，轉陰性出院後，返台又驗出陽性，加上案33有日本大阪旅遊史，各界都很好奇什麼時候會提高日本旅遊警示到第三級？

陳時中提出過去一個月的各國確診案例數圖表指出， 為什麼有些單位（國家）升級，有些單位沒有升？統計圖表尾巴翹越快越高的會升級，表示出現內部無法控制的情形。

陳時中強調，日本是很平穩的線，拉很長，依據人口數比例來看，跟台灣現況差不多，沒有特殊變化，持續觀察中。

不過因為與日本交流比較密切，會加強邊境管理，自日本返國者，請醫師特別加強，若有症狀就要去醫院採檢。團客，要加重領隊責任，把該團自主健康管理做確實，每天量體溫、戴口罩、手部清潔、環境衛生等。

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