新冠肺炎疫情從武漢爆開後，當地成為中國大陸抗疫的主戰場。早先有一群女護士剃光頭赴前線，宣誓抗疫決心引起話題。昨一位赴武漢支援的護士吐露心聲，希望疫情結束後，政府配給一個男友，女護士的心願卡曝光後迅速爆紅。

星島日報報導，這名可愛的護士名叫田芳芳，她任職於湖南中醫藥研究院附屬醫院，2月10日她隨武漢國家中醫醫療隊隊員一行，從長沙出征武漢，趕赴武漢抗疫前線。出發時前她豪氣地說，「沒關係，我是單身，我先上」。

她的父親是一名醫師，也曾在參與抗煞，因此非常支持她赴武漢抗疫。她目前待在武漢方艙醫院，主要是做醫務護理，並對病人作心理工作。

今年芳齡30的她，2月25日工作結束後，在紙上寫下這樣的心願，「希望疫情結束，國家給我分配一個男朋友」。這些話語逗樂現場同事和患者。

國家分配男友的心願曝光後，她在網路成為熱議的話題人物。媒體追蹤問她擇偶條件，她有些羞赧地說，「我1米69不能比我矮。」，還堅信：「男朋友會有的，疫情也會結束的」。

對於女護士的心願，PTT網友紛紛留言說，「肥宅：可以國家分配女友嗎？」、「這要求我是不能拒絕的，來台灣吧」、「國家分配的喔，到時候別後悔喔」、「但疫情不會結束了」、「可惡 我忽然發現中共其實好像也沒這麼差啊」。

(中時電子報)