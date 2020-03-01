雙帥大談戀愛的話題同志電影《我，最親愛的》，除了男主角嶺清成為當紅一哥外，和嶺清大談男男戀的武田家輝也是圈粉無數。比起嶺清更加清純可愛的外表和陽光開朗的性格，更是擄獲大批粉絲的心！有個很像日本人名字的武田家輝，是道地的越南人。從模特兒出身，在演出《我，最親愛的》前有無數音樂錄影帶拍攝經驗，也參與過越南當地網路劇演出。《我，最親愛的》是他主演的第一部電影，但絲毫不生澀且可愛陽光的表演，也觸動無數粉絲的喜愛，也獲得更多的演出機會。他之後將在一個音樂短片中飾演越南的超人氣偶像連秉發的年輕時代。

《我，最親愛的》武田家輝（左）嶺清相戀動人圈粉無數。（水元素文化傳媒有限公司提供）

第一次演電影就飾演同志角色的武田家輝，更在《我，最親愛的》中獻出男男初吻。為了讓自己進入角色，武田家輝也有一套讓自己進入接吻狀態的特殊方式：「在拍攝吻戲之前，我真不知道該怎麼辦，因為我真覺得害羞。於是我想就喝點酒吧，讓自己保持臉紅心跳的感覺更像要接吻的狀態，事實證明真的蠻有效的！但其實當初當我和嶺清接到這電影角色時，彼此根本不認識，導演只好刻意安排我們去約會，像是情侶一樣的吃飯、喝咖啡、看電影，培養感情！」

《我，最親愛的》武田家輝演出動人男男戀為入戲喝酒。（水元素文化傳媒有限公司提供）

《我，最親愛的》故事描述為了父親的移墓，定居美國長達九年的阿棕（嶺清飾），睽違許久回到家鄉。他帶了伊恩（武田家輝飾）一起回來，但全家族並不知道伊恩正是阿棕的男友，而此趟阿棕也正打算與母親出櫃。長久以來，母親一直希望阿棕能夠早點成家，讓她可以抱孫子，就跟所有平凡的家庭一樣。阿棕一直找不到最適當的時機開口，就在此時，他意外得知母親罹患重病的消息。該片將在3月12日白色情人節檔獻映。

(中時 )