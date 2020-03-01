由《解憂雜貨店》團隊製作，集結日本兩大奧斯卡影帝永瀨正敏、窪塚洋介、橫濱電影節影后齊藤由貴、威尼斯影展最佳新人染谷將太、日劇學院賞視后戶田惠梨香等金獎陣容主演，繼《小偷家族》後，今年度最暖心親情電影《最初的晚餐》找來許多金獎卡司共同主演，其中男主角更是邀請到實力派男星染谷將太擔綱演出，但他卻有苦難言地透露當初答應演出後，導演常盤司郎竟然讓他空等3年半的時間才開始拍攝。

對此導演常盤司郎愧疚地表示：「當初原想以獨立電影形式拍攝，沒想到因為籌備時間太久，一不小心就讓他等這麼久了。」染谷則笑笑地回應：「這3年半以來一直都毫無消息，本來想說這計畫應該無望了，結果收到導演說要開拍的消息後，內心真的非常高興！」染谷將太表示在拍攝感動到全身起雞皮疙瘩，他說：「電影將『家族』與『愛』那雖複雜卻又簡單的道理直接了當地描繪出來，更是我第一次遇到探討家庭題材卻全無說教意味的電影，當時看完劇本後就很想參與演出！」

《最初的晚餐》染谷將太。（威視電影提供）

除此之外，這次飾演染谷將太姐姐一角的戶田惠梨香則自爆當初會接演的原因，全是因為太想跟染谷將太這個「怪人」合作了！戶田惠梨香說：「一開始心裡想說這個人有點難以理解，不善言語表達卻可以很輕鬆地將角色詮釋出來，看久了也意外地覺得他是個很有趣的人，所以蠻期待跟這個『怪人』合作的。」而在片中飾演姐弟的兩人，也意外讓染谷展現出「萌弟」一面，他害羞地表示：「因為戶田時常散發出一種大姐姐的氣場，開拍第一天就讓我覺得我們就是姐弟，拍攝期間我就盡情地對她撒嬌，後來還有點像是被寵壞的弟弟了。」對此戶田笑著回說：「可能是在片場為了以防萬一，我都會隨身攜帶著各式各樣的藥物，因此才會展現出像姐姐般可靠的樣子吧。」該片於3月27日在台上映。

(中時 )