武漢市中心醫院今（1）日發布公告稱，該院甲狀腺乳腺外科主任、中國醫師獎獲得者江學慶，在抗擊新冠肺炎疫情工作中不幸染病，經全力搶救無效，於2020年3月1日凌晨5點32分在武漢市肺科醫院去世，享年55歲。

江學慶同志1964年3月31日出生於湖北省武漢市。1986年7月從同濟醫科大學臨床醫學專業畢業後一直在武漢市中心醫院工作，從事外科專業30餘年。在醫院工作期間兢兢業業、甘于奉獻，對患者耐心細致，盡職盡責，為醫院發展作出了重要貢獻。

我院對江學慶同志的不幸去世表示沉痛哀悼，向其家屬表示深切慰問。

武漢市中心醫院

2020年3月1日

根據鳳凰網引述環球網轉載一封江學慶同學所撰寫的回憶「暖男醫師」江學慶，回憶文如下：

我的同班同學，武漢市中心醫院甲狀腺和乳腺外科主任江學慶因冠狀病毒感染剛剛去世。他十分頑強地與病毒搏斗，專家全力以赴搶救了超過40天，仍然回天無力。

他在工作崗位上感染的武漢冠狀病毒，病情的初始階段就發展迅猛，幾天就是俗稱的「白肺」，他是1月17日住院治療的。經各方專家的搶救，該使用的手段都用上了，ECMO使用了超過30天，仍然未見肺部炎症吸收，美國普林斯頓畢業生發明的ECMO也救不回我的老同學。

昨天江學慶的血壓突然下降，可能系繼發感染難以控制，血液在機器和管道中太久了，造成敗血症休克，也可能DIC，雖然試過不少抗生素。大家知道新冠感染呈現嚴重的免疫缺陷狀態，尤其是CD4+淋巴細胞奇低，其分子機理不明，這樣使我同學很難抵抗各類機會性感染。

在最後的日子經其他老同學的建議，我們邀請江學慶的女兒入我們的同濟大班群，讓各位同學專家們討論她父親的病情，所以我們知道病情發展，也有思想準備。

我在一個月前在第一時間得知他感染冠狀病毒的震驚消息後，曾經寫過文章。江學慶的女兒這樣通知我們噩耗：「謝謝大家這麼長時間給予我爸爸和我這麼多的關心和幫助，我爸爸剛剛還是沒能挺過來，感染太嚴重，每十分鐘一只腎上腺素才勉強維持血壓，他走了也是解脫，再次謝謝大家。」

江學慶是美國海歸，在著名的貝勒醫學院進修后，返武漢行醫的。他在休斯頓時我們還通過電話，他喜歡做手術，我則對臨床行醫敬而遠之。我們不僅是室友，在二醫院實習也在一起。他曾經因精湛的醫術而贏得過國家級別的嘉獎，他是病人心中的「暖男醫生」。願老同學一路走好，八位當年的同濟室友中少了一位，他離開的太早。

因為他長期脫不了ECMO機器，前段時間甚至還傳他可能成為植物人的悲觀預測。現在願他在天堂安息，天堂沒有病毒、沒有感染、更沒有謊言。這是我寫給江學慶女兒的留言：「剛睡覺醒，痛失室友，流淚。音容笑貌，還有那紅鋼城普通話，再也回不來了，流淚。你和媽媽盡了力，節哀和保重」。

同班同學寫的江學慶簡介：

「江學慶校友，祖籍湖北洪湖，在武漢市一冶長大，家住紅鋼城八大家，81級同濟2大班，畢業后進入武漢市二醫院外科，2005-2008在貝勒醫學院博士後。擔任甲乳外科主任，大概1月17號出現症狀當天住院。

據指出，大陸已有下列醫生因新冠肺炎殉職：

1，「吹哨人」李文亮在二月初染病去世。

2，武漢武昌醫院院長劉智明也在中旬去世。

3，後29歲武漢醫師彭銀華也傳出殉職。

4，年僅29歲的武漢協和江北醫院蔡甸區人民醫院消化內科女醫師夏思思。

5，湖北省孝感市中心醫院呼吸內科副主任醫師黃文軍。

6，海南省瓊中縣陽江農場醫院醫生杜顯聖接連殉職。

7，湖北省武漢市紅十字會醫院（又稱協和武漢紅十字會醫院）的外科醫生肖俊。

8，武漢市中心醫院甲狀腺乳腺外科主任江學慶。

(中時電子報)