衛福部長陳時中昨說明案34 確診是醫院的接觸者時，不小心脫口說出「林口」，引發民眾熱議，對此新北市長侯友宜今(1)被問到，會不會覺得有壓力？他表示，「從以前到現在為止都不會覺得壓力，壓力來自於什麼？壓力來自於你自己有沒有先把自己的工作做好。」

侯友宜指出，所有的工作要做在前面，不要等發生的時候再承受，當然做並不代表就可以完整的避免，但來的時候，我們也不用擔心，要扛起所有責任、更嚴格的做到位。

侯友宜說，任何台灣發生的事情，都不會跟新北市沒有關係，一定有關係，「因為台灣很小嘛，你在哪一個地方都有關係」，所以面臨新冠肺炎的防疫，絕對不能稍有疏忽，尤其各地看起來好像平安無事的，大家一定要全力備戰，大家把工作做好，這樣就不用怕。

侯友宜表示，新北市一定會做好超前佈署，已經視同一級開設在做了，未來會更嚴格的督促17間急救責任醫院以及第一線的診所，做好分流、感染管制，以及對看病的、陪病的、探病的，做好衛教管理，嚴格管制、限制人數。

(中時 )